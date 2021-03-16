Флоренция и Венеция предлагают ввести новые правила для туристического сектора, чтобы вывести его из кризиса

Мэры Венеции и Флоренции предлагают новую программу туризма и культурного возрождения.

Потрясенная последовательными волнами пандемии, Италия ищет выходы, в то время как в половине страны только что введены новые меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции, пишет «Фигаро».

Итальянские города Венеция и Флоренция представили итальянскому правительству в понедельник план восстановления экономики, призванный возобновить деятельность и жизнь городов искусства на полуострове, как только пройдет новая волна Covid-19, которая погрузил страну в новый локдаун.

Сформулированный в десяти предложениях, подготовленных совместно мэрами Венеции и Флоренции, основной раздел предложений касается мер по защите туристического сектора, таких как новые правила для гидов и запрет на срочную аренду жилья, которая, по их мнению, представляет собой недобросовестную конкуренцию по отношению традиционному гостиничному сектору. Среди других предлагаемых мер два мэра также просят увеличить количество полицейских для обеспечения безопасности, а также увеличить средства, выделяемые на общественный транспорт.

Дарио Нарделла, мэр Флоренции подчеркнул необходимость рассмотрения «новой модели туризма, которая также будет связана с улучшением, продвижением и защитой городов искусства». По его словам, эти идеи могли бы быть приняты другими регионами и городами Италии, хотя на данный момент большая часть полуострова сидит по домам. «Как только границы вновь откроются после кризиса с коронавирусом, страна должна будет быть готова», – сказал он.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро, со своей стороны заверил, что как «послы Италии в мире» их два города должны указать путь все остальным.

С момента начала пандемии в обоих городах произошло резкое сокращение числа посетителей, поэтому мэры Флоренции и Венеции призвали правительство предоставить им больше полномочий для более эффективного регулирования туристической индустрии, когда путешественники вернутся. До пандемии центры Венеции и Флоренции были переполнены туристами до такой степени, что город дожей решил ввести туристический налог, чтобы ограничить их количество.

Однако Флоренция, и особенно Венеция, стали городами-призраками с тех пор, как год назад пандемия охватила Европу, заблокировав международные поездки, разрушив экономику и унеся жизни более 102 тысяч жителей Италии. В 2018 году страну посетило почти 62 миллиона человек, и до пандемии Covid-19 страна была пятым по величине туристическим направлением в мире после Франции, Испании, США и Китая. Поскольку на сектор туризма приходится около 13% итальянского ВВП, проблемы возрождения туризма правительство должно услышать, сообщает «Фигаро».

Венеция, Елена Васильева

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