Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудят безопасность вакцин против коронавируса во вторник. Это связано с десятками случаев тромбоза и эмболии после введения вакцины от AstraZeneca, из-за чего вакцинация была приостановлена ​​в ряде стран ЕС, включая Германию, Францию ​​и Италию, а также Испанию. Однако перед встречей обе организации продолжили настаивать на том, что вакцина безопасна и ее можно использовать.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла о необходимости использования вакцин AstraZeneca. В пятницу, когда вакцинация была приостановлена ​​в странах Балтии, Австрии, Италии или Дании и Норвегии, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что вакцина превосходна, и заявила, что нет причин не использовать ее.

«Мы не хотим, чтобы люди паниковали, а пока мы рекомендуем странам продолжать вакцинацию вакциной AstraZenеca», – добавила в понедельник главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан. К случаям тромбоза она добавила: «Мы еще не нашли связи между этими случаями и вакциной».

Однако экспертная комиссия соберется только во вторник, уже после публикации этих заявлений.

Согласно данным EMA, проблемы со здоровьем, то есть тромбоз и эмболия, не входят в список возможных побочных эффектов вакцины. В понедельник EMA повторило свое заявление: «Преимущества вакцины AstraZenеca в предотвращении COVID-19, которая связана с рисками госпитализации и смерти, перевешивают риски побочных эффектов».

На текущий момент у привитых зафиксировано три ведущих проблемы: тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоцитопения.

60-летняя женщина из Дании умерла от тромбоцитопении. Один человек умер по тем же причинам в Норвегии, где три человека были госпитализированы с той же проблемой. Международное общество тромбоза и гемостаза также заявило в пятницу, что небольшое количество зарегистрированных тромбозов, учитывая миллионы введенных доз, не указывает на прямую связь вакцины и проблем с кровью. Поэтому рекомендуется продолжать давать вакцину людям с тромбозом в анамнезе и тем, кто принимает антикоагулянты.

Производитель AstraZeneса заявляет, что количество эмболий и тромбозов у ​​вакцинированных даже ниже, чем в статистической выборке, и что такие случаи не наблюдались в клинических испытаниях. По крайней мере, одна доза была дана уже 17 миллионам человек, и всего, по данным производителя, было выявлено 37 случаев проблем с кровью. И даже клинические испытания могут не охватить все побочные эффекты, потому что они проводятся в группе из 45 000 человек, половина из которых получает плацебо.

В этом контексте Сара Бозли, главный медэксперт The Guardian, обратила внимание на проблему вакцины против свиного гриппа Pandemrix 2009 года. Среди 55 000 вакцинированных, проблемы были выявлены у ста человек в Великобритании.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 16.03.21

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