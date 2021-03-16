В Германии резко растет число коронавирусных инфекций у детей

В Германии регистрируется резкий рост числа новых коронавирусных инфекций в возрастной группе до 15 лет. Также фиксируется несколько вспышек в детских садах.
Это подтвердил Лотар Вилер, глава Института Роберта Коха в Берлине, который призвал немцев к дальнейшему сокращению социальных контактов. По его словам, за ускоренным распространением инфекции стоит британский вариант коронавируса.
«Мы должны предотвратить взрывной рост числа больных и перегрузок больниц», – предупредил Вилер. По его словам, Германия находится «на последней трети марафона», который будет самым сложным.
«Это будет еще несколько недель, которые станут большим испытанием», – добавил он.
Берлин, Елена Васильева
Берлин. Другие новости 16.03.21
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