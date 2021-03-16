Мутация-«невидимка»: во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

На северо-западе Франции в регионе Бретань специалисты выявили ранее неизвестную разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны. К новому штамму относились 8 из 79 случаев Covid-19 в больничном центре в Ланьоне в департаменте Кот-д`Армор.

Как отметили в ведомстве, новый штамм не распознается при ПЦР-тестировании. Так, у инфицированных новой разновидностью коронавируса пациентов были типичные симптомы, указывающие на ковид, однако ПЦР-тесты оказались отрицательными.

«Первые анализы этого нового варианта [коронавируса] не позволяют сделать вывод ни о повышенной опасности, ни о большей заразности по сравнению с изначальным вирусом», – заявили в Минздраве Франции. В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше изучить новый штамм и его влияние.

Кроме того, ученые проведут исследования, чтобы определить, как эта мутация реагирует на вакцинацию и на антитела у переболевших ковидом. Об обнаружении этого варианта уже проинформированы международные органы здравоохранения.

Во Франции на сегодняшний день выявили более 4,13 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 90 924 человека, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На состоянию на 15 марта, суточный прирост заболевших составил 6471, умерли 333 человека. Рост заболеваемости связывают с распространением во Франции британского штамма Covid-19. Он составляет 67% выявленных случаев.

Париж, Наталья Петрова

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