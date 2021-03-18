Четыре стакана алкоголя в день или больше могут привести к кровоизлиянию в мозг

Те, кто выпивает в день четыре стакана алкоголя или больше, значительно чаще страдают от кровоизлияния в мозг, чем те, кто пьёт меньше или совсем не пьёт. Это показало новое исследование шведских учёных из Университета Умео, сообщает портал swedinfo.ru.

Давно известно, что высокое потребление алкоголя увеличивает риск кровоизлияния в мозг. Но то, что достаточно выпивать четыре стакана алкоголя в день, чтобы этот риск резко увеличился, это совершенно новая информация, и именно докторант из Университета Умео сделала такое научное открытие.

Новое исследование является первым в своём роде, поскольку исследует риск кровоизлияния в мозг с помощью биомаркера фосфатидилэтанола, вещества, которое измеряется с помощью анализов крови для оценки потребления алкоголя.

По словам Кристины Йоханссон, докторанта Университета Умео, проводившей исследование, биомаркер более надёжен, чем, например, опросы, в которых люди сами оценивают, сколько алкоголя они выпивают.

«Преимущество измерения фосфатидилэтанола вместо использования опросников, которые использовались в большинстве предыдущих исследований, заключается в том, что вы избегаете риска того, что люди заполнят опросник неправильно. Анкету могут заполнить неправильно по разным причинам, например, что человек просто не помнит в течение какого времени он принимал алкоголь и сколько именно было выпито», – говорит Йоханссон.

В ходе исследования Кристина Йоханссон сравнила образцы крови людей, перенёсших или не перенёсших церебральное кровоизлияние, с биомаркерами, которые свидетельствуют об их алкогольных привычках.

Был сделан вывод, что люди, которые выпивают четыре стакана алкоголя в день или больше, в пять раз чаще страдают от кровоизлияния в мозг по сравнению с теми, кто пьёт меньше этого количества или совсем не пьёт.

Но что на самом деле означают четыре стакана алкоголя? Четыре «стандартных стакана» зависят от напитка, о котором идёт речь, и от того, сколько алкоголя в нем содержится.

Согласно шведским нормам, один стандартный бокал может соответствовать 500 мл банке лёгкого пива, или 330 мл крепкого пива, или 100-150 мл вина, или 80 мл крепкого вина, или 40 мл водки, или 12 мл чистого спирта.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 18.03.21

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