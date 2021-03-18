Швеция выслала в Россию двух братьев-близнецов, представляющих опасность для государства

По требованию Службы государственной безопасности Швеции в Россию депортировали близнецов Сергея и Игоря Кушевых. По утверждению шведских властей, братья представляют опасность для общественного порядка и безопасности государства.

Два русских близнеца, Сергей и Игорь Кушевы, были высланы из Швеции несколько недель назад. Они принимали активное участие в Северном движении сопротивления (NMR) – североевропейской неонацистской организации и шведской партии, ставящей целью посредством революции создать североевропейскую национал-социалистическую республику, состоящую из Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и, возможно, также стран Прибалтики, сообщает портал swedinfo.ru.

Братья участвовали в тренировках боевым искусствам нацистов. Осенью 2018 года по крайней мере один из близнецов участвовал в так называемых нордических днях NMR, когда проходят сборы и проводятся лекции среди последователей этого движения.

Близнецы не были осуждены ни за какие преступления в Швеции. Но по утверждению шведских властей братья представляют опасность для общественного порядка и безопасности страны, пишет swedinfo.ru.

В 2019 году Миграционное агентство Швеции отклонило заявки братьев на вид на жительство. Власти решили, что они должны быть депортированы, и запретили им возвращаться в Швецию в течении десяти лет. Они также были проинформированы о том, что их имена внесены в информационные системы стран Шенгенского соглашения, так что они не смогут путешествовать в любую другую страну Шенгенского соглашения в течение этого десятилетнего периода.

Адвокат Марк Сафарян, который помогал братьям в общении с Миграционным агентством, критически относится к действиям властей.

«Мои клиенты подверглись репрессиям со стороны шведских властей из-за своих политических взглядов и убеждений. В Швеции не считается уголовным преступлением быть нацистом или фашистом. Нам не удалось получить никакой информации из-за чего были сделаны выводы, что братья представляют угрозу национальной безопасности Швеции. Такое не должно происходить в стране, как Швеция. Репрессии не достойны демократии», – заявил адвокат.

Пресс-секретарь Службы государственной безопасности Швеции Ясмина Софиц так отвечает на критику адвоката россиян: «Мы не можем комментировать отдельные случаи или обсуждать отдельных лиц. В целом могу сказать, что оценка, которую делает полиция безопасности, основана на нескольких различных источниках. В некоторых случаях такая информация хранится в секрете от самого человека, в отношении которого сделана эта оценка. Но эту информацию получают Миграционное агентство Швеции и Апелляционный суд по миграционным делам».

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 18.03.21

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