Лондон отчитался о хороших темпах вакцинации населения от коронавируса

Более 25 миллионов человек в Соединенном Королевстве уже получили первую дозу вакцины против коронавируса, говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальной защиты Великобритании (DHSC) в среду.

«Сегодняшние данные показывают, что службы здравоохранения Великобритании вакцинировали в общей сложности 25 273 226 человек в период с 8 декабря по 16 марта первыми дозами вакцин Pfizer и Oxford / AstraZeneca, а 1 759 445 человек получили вторую дозу», – говорится в заявлении DHSC.

«Это означает, что почти половина взрослого населения (26,5 миллиона) уже вакцинирована и вскоре получит надежную защиту от серьезных заболеваний, спасая бесчисленное количество жизней и значительно снижая давление на систему здравоохранения», – говорится в заявлении.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, девять из десяти клинически крайне уязвимых людей в Великобритании также получили первую дозу вакцины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что последние данные знаменуют «невероятное достижение» в кампании по развертыванию вакцинации в стране, назвав этот рубеж «25 миллионами причин для уверенности в будущем», поскольку правительство готовится к ослаблению ограничений.

«Еще раз спасибо блестящей работе системы здравоохранения, ученым, вооруженным силам, волонтерам и всем тем, кто помог нашему развертыванию», – добавил Джонсон.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения заявило, что внедрение вакцины «продолжается быстрыми темпами», добавив, что Великобритания «находится на пути к достижению цели премьер-министра по предоставлению первой дозы вакцины всем людям старше 50 лет к 15 апреля, а также вакцинации всех взрослых к концу июля».

Согласно прогнозам DHSC, к концу этой недели Великобритания планирует вакцинировать 26,5 миллиона человек – половину всего взрослого населения Великобритании.

«Программа вакцинации продолжит расширяться в ближайшие недели, и все больше людей получат свои вторые дозы», – сказал министр по вакцинам Великобритании Надхим Захави в заявлении для прессы.

«Это невероятная веха, которая еще на один шаг приближает нас к тому, чтобы снова безопасно смогли увидеть наших друзей и семью», – добавил он.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 18.03.21

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