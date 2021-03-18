Женщина во время пробежки нашла одиннадцать человеческих черепов

11 человеческих черепов нашла в выходные во время пробежки жительница города Писек на юге Чехии. По данным полиции, на месте происшествия было обнаружены кости людей разного возраста. Полиция пока не знает, откуда они там взялись, начато следствие.

Судмедэксперты и коронер прибыли на место происшествия6 которое находилось в Писекских гора, пишет издание novinky.cz.

«Cледователи нашли в общей сложности одиннадцать человеческих черепов, согласно первоначальным данным, останки имеют разный возраст и разное время смерти», – заявила пресс-секретарь полиции Камила Чуржинова Ингришова.

Отмечается также, что в прошлом году примерно там же часто находили боеприпасы. По приблизительным оценкам, возраст останков может составлять несколько десятков лет.

Писек, Елена Васильева

Писек. Другие новости 18.03.21

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