В Центральной Европе, на Балканах и в странах Балтии заболеваемость, госпитализации и смертность – одни из самых высоких в мире, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена санитарной ситуацией в Центральной Европе, на Балканах и государствах Балтии. В Венгрии третья волна пандемии привела к рекордному ежедневному приросту числа летальных исходов от COVID-19. За сутки от заболевания вызванного коронавирусом умерли 207 человек, сообщает агентство «Евроньюс».

В Чехии больницы с трудом выдерживают нагрузку. Пациентов доставляют в госпитали, где есть места, вне зависимости от района проживания. Из-за сложной эпидемической обстановки власти продлили запрет на передвижение жителей между районами страны.

Непростое положение дел и в Сербии, где за сутки выявлено более пяти тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Тридцать человек скончались от COVID-19 . Палаты интенсивной терапии переполнены пациентами.

«В Центральной Европе, на Балканах и в странах Балтии заболеваемость, госпитализации и смертность сейчас – одни из самых высоких в мире», – констатировал глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

В Болгарии, в связи с резким ростом числа случаев заразившихся коронавирусом, вводится всеобщий карантин. С 22 марта на десять дней прекратят работу заведения общепита, театры и кинотеатры. По домам будут сидеть школьники дети дошкольного возраста.

Тем временем во Франции с субботы вводится карантин в 16-ти департаментах, включая столичный Иль-де-Франс. В течение четырех недель здесь будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов. Жителям зоны локдауна разрешено удаляться от дома на 10 километров. Владельцам предприятий рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 18.03.21

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