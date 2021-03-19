Часть Франции, в том числе столичный регион, ушла на четырехнедельный карантин

Франция ужесточает карантинные мероприятия. Новые ограничения продлятся четыре недели, они вступят в силу в пятницу и охватят 16 французских департаментов, включая Париж, заявил премьер-министр Жан Кастекс на вечерней пресс-конференции в четверг. Школы останутся открытыми, а большинство магазинов будут закрыты. Ночной комендантский час по всей Франции начнет действовать с субботы, начиная с 19:00.

Новые более строгие правила коснутся восьми департаментов в регионе Иль-де-Франс, включая Париж, а также департаментов в Верх-де-Франс, Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр, сообщает газета «Фигаро».

Если общая ситуация не улучшится, те же ограничения могут применяться и в других частях Франции, охватив, в общей сложности, 101 департамент.

В закрытых зонах могут открываться только магазины, торгующие товарами первой необходимости. В течение дня людям разрешается гулять или заниматься спортом, но они должны оставаться в радиусе десяти километров от дома. Французы также должны работать из дома не менее четырех дней в неделю.

Франция сталкивается с третьей волной пандемий, в больницы обращаются все более молодые пациенты. Учреждения здравоохранения по-прежнему перегружены, в них находятся 25 389 пациентов, из которых 4 246 – в отделениях интенсивной терапии. По данным Reuters – это рекорд 2021 года.

Франция сообщила о 34 998 новых случаях заражения SARS-CoV2 за минувшие сутки, при этом почти 4,2 миллиона французов уже получили положительные тесты на COVID-19. С начала пандемии от осложнений коронавируса умерло более 91000 человек, в том числе 268 человек – за последние сутки.

Франция сделала первую дозу вакцинации 5,6 миллионам человек, что составляет около 8,4 процента населения. Правительство намерено вакцинировать десять миллионов человек к середине апреля, 20 миллионов – к середине мая и 30 миллионов – к середине июня.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.03.21

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