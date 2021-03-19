Финляндия поставила рекорд по еженедельной заболеваемости с начала пандемии

В Финляндии зарегистрировано самое большое еженедельное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии, говорится в заявлении Министерства социальных дел и здравоохранения страны.

«В период с 8 по 14 марта в Финляндии было зарегистрировано в общей сложности около 4800 новых случаев, что на 300 больше, чем на предыдущей неделе», – заявили в министерстве, добавив, что частота новых случаев составила 86 случаев на 100 000 жителей, по сравнению с 80-ю на предыдущей неделе.

Поскольку ситуация «значительно ухудшилась» по всей стране, «оправдано, что регионы поддерживают и активно расширяют комплексные и эффективные способы профилактики инфекций и обеспечения потенциала системы здравоохранения», цитирует Минздрав CNN.

В министерстве также заявили, что ситуация с Covid-19 «остается сложной» в южном регионе Уусимаа, который включает большой район Хельсинки, и регионе Юго-Западной Финляндии, который включает исторический город Турку. В этих регионах за последние несколько недель потребность в специализированной медицинской помощи и, особенно в интенсивной терапии, значительно возросла.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 19.03.21

Часть Франции, в том числе столичный регион, ушла на четырехнедельный карантин. / Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину от AstraZeneca безопасной и эффективной. / В Центральной Европе, на Балканах и в странах Балтии заболеваемость, госпитализации и смертность – одни из самых высоких в мире, – ВОЗ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»