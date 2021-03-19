Каждые 4 минуты во Франции один больной ковидом попадает в реанимацию

Премьер-министр Франции Жан Кастекс привет неутешительную статистику по коронавирусу в стране. По его словам, цифры говорят о том, что пандемия значительно ускоряется, и добавил: «Становится все яснее и яснее, что это – третья волна».

Премьер пояснил, что на данный момент во Франции каждые четыре минуты один человек с Covid-19 попадает в реанимацию.

По словам Кастекса, еще более беспокоит то, что по сравнению с предыдущими волнами – люди, госпитализированные с этим заболеванием, становятся все моложе и у них до заболевания не наблюдалось каких-то медицинских проблем.

Кастекс напомнил, что в четверг во Франции было зарегистрировано 35 000 новых случаев заражения, что на 23,6% больше, чем на прошлой неделе, и что на так называемый британский штамм коронавируса сейчас приходится три четверти выявленных случаев.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.03.21

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