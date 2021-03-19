Из-за пандемии иммиграция в Швецию снизилась на четверть

В течении коронавирусного 2020 года иммиграция в Швецию снизилась более чем на четверть. При этом больше всего сократилось количество беженцев, нуждающихся в шведской защите.
Согласно обновлённым данным Статистического управления Швеции (SCB) за весь 2020 год в Швецию иммигрировало 82 518 человек, что на 33 000 меньше, чем годом ранее, сообщает портал swedinfo.ru.
Больше всего сократилось число людей, ищущих в Швеции убежища. «Их стало меньше более чем вдвое – с 16 724 человек в 2019 году до 7 626 человек в 2020 году. Это самый низкий показатель с 2002 года, когда Статистическое управление Швеции стало подсчитывать число просителей убежища», – сообщил Тумас Йоханссон, аналитик Статистического управления Швеции.
Сокращение отмечается и по всем другим типам иммиграционных причин.
Наибольший спад иммиграции в Швецию наблюдался в период с апреля по июнь, когда коронавирусные ограничения затруднили пересечение границ во многих частях мира.
Стокгольм, Елена Васильева
Стокгольм. Другие новости 19.03.21
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