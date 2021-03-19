В Германии резко растет количество заражений коронавирусом

Несмотря на строгие меры, в Германии растет число случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране было выявлено 17 482 новых подтвержденных случая, что примерно на 5000 больше, чем ровно неделю назад, пишет еженедельник Focus со ссылкой на информацию из Института Роберта Коха (RKI).

Резко растет семидневная заболеваемость, т.е. количество инфицированных на 100 000 жителей в период еженедельного мониторинга. Последний показатель – 95,6, в четверг – 90, в среду – 86,2. Увеличение числа инфицированных экспертов связывают с распространением более заразных мутаций коронавируса.

В Германии зарегистрировано 226 смертей от коронавира, что немного меньше, чем в прошлый четверг. Пока что наибольшее количество смертей, 1244, было зарегистрировано 14 января.

Число семидневных репродукций в Германии в настоящее время составляет 1,12, за день до этого было 1,06. Это означает, что в среднем около 100 инфицированных заразили еще 112 человек. Если число в течение длительного времени превышает единицу, считается, что распространение инфекции ускоряется. По данным DPA, эта цифра дает представление о том, что произошло 8-16 дней назад.

«Мы находимся в третьей волне, у нас впереди еще трудная неделя», – предупредил министр здравоохранения Йенс Спан (ХДС), добавив, что мутации способствуют ухудшению ситуации. По словам министра, неблагоприятное развитие событий будет обращено вспять, как только будет набрано достаточное количество вакцин. На данный момент Германия с населением 83 миллиона человек дала по крайней мере одну дозу примерно семи миллионам человек, что эквивалентно одному из десяти взрослых.

Ларс Шааде, заместитель директора Института Роберта Коха (RKI) призвал немцев провести пасхальные каникулы в минимальном количестве людей и сделать поездки за границу более дорогими.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, многие земли отвергают дальнейшее закрытие территорий и ужесточение противоэпидемических мер. Саксония-Анхальт, например, хочет смягчить режим, чтобы были открыты отели и гостевые дома, и люди могли проводить Пасху, путешествуя по стране.

Решение о дальнейших действиях в Германии должно быть принято в понедельник на встрече между канцлером Ангелой Меркель и премьер-министрами отдельных федеральных земель.

С начала пандемии в 83-миллионной стране зарегистрировано 2 629 750 случаев заражения коронавирусом, из которых около 2 401 700 выздоровели, 74 358 человек – скончались.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 19.03.21

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