Россия с помощью дезинформации мешает шведам прививаться

Россия специально распространяет дезинформацию, чтобы поставить под сомнение вакцину AstraZeneca и другие, разработанные на Западе, вакцины против коронавируса. По словам шведского исследователя Джеймса Пэммента, россияне, таким образом, умело манипулируют шведскими правыми экстремистами и сторонниками теории заговора, сообщает swedinfo.ru.

По словам Джеймса Пэммента, доцента стратегических коммуникаций в Лундском университете, российская пропаганда собственной вакцины и дезинформация в отношении западных вакцин в последние месяцы усилилась. Цель Кремля состоит в том, чтобы подорвать доверие к вакцинам, разработанным на Западе, и в то же время представить российскую вакцину Спутник V в качестве спасителя в трудные времена.

Некоторыми недавними примерами фейковых новостей в СМИ, связанных с Москвой, являются утверждения о том, что пандемию придумали «глобалисты», что вакцина Pfizer разработана для сокращения населения мира, и что вакцина AstraZeneca не работает.

В российских СМИ на русском языке сообщается, что молдавские врачи отказываются от вакцинации вакциной AstraZeneca, а президент Украины, который недавно сделал себе прививку, якобы на самом деле вакцинировался дозой витаминов. Например, официальное информационное агентство правительства России RG.ru сообщило в феврале, что 64 шведа умерли в результате побочных эффектов вакцины Pfizer. То, что это были привитые пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, и что Агентство по медицинским продуктам Швеции напрямую не связывало эти смерти именно с вакциной, было пропущено.

Эти примеры шведский исследователь взял из Европейской службы внешних действий (EEAS), которая отслеживает российскую дезинформацию, а также опровергает российские заявления. В настоящее время имеется в общей сложности более двухсот примеров вводящей в заблуждение информации и лжи о вакцинах, распространяемых дружественными Кремлю СМИ, такими как Sputnik, tsargrad.tv, EADaily и RT.

Сам исследователь не уверен, что российская пропаганда специально нацелена на Швецию. Но, тем не менее, ему очевидно, что она влияет на общественное мнение в стране.

«Многое из того, что распространяется в Европе, импортируется в шведские дебаты», – заявляет Джеймс Пэммент. Он говорит, что уязвимости в обществе, такие как общая обеспокоенность по поводу коронавируса, делают шведов уязвимыми. В то же время он оценивает небольшим риск широкого распространения российской дезинформации в Швеции.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 22.03.21

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