Немцев попросили посидеть дома до 18 апреля

Германия продлевает карантин по коронавирусу до 18 апреля и призывает своих граждан провести пять дней пасхальных каникул дома и свести контакты к минимуму.

«Сейчас мы находимся в серьезной ситуации», – заявила Меркель на пресс-конференции. По ее словам, Германия должна как можно скорее провести вакцинацию своего населения. Меркель настаивает на более жестких мерах – из-за увеличения числа новых коронавирусных инфекций от плана выхода с карантина пришлось отказаться.

Институт Роберта Коха сообщил, что в понедельник количество новых инфицированных в неделю на сто тысяч человек составило 107. В больницах заканчиваются места. В Воскресенье в палатах интенсивной терапии находилось 3000 немцев.

С 1 апреля немцы проведут пять дней дома и сведут контакты к минимуму. Во время пасхальных праздников не допускается проведение больших семейных встреч. Могут встретиться максимум два домохозяйства или пять человек. Правительство попросит церкви проводить пасхальные службы онлайн.

Экономисты полагают, что продление локдауна отодвинет восстановление крупнейшей экономики Европы с весны на начало лета.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 22.03.21

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