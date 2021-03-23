Локдаун не помогает – больницы Франции стремительно заполняются больными ковидом

Новый, третий по счету локдаун, похоже, не помогает Франции взять под контроль распространение коронавируса. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии достигло четырехмесячного максимума, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В понедельник страна сообщила о 15 792 новых случаях коронавируса, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего понедельника. В то же время это самый высокий рост заболеваемости с нала второй волны в ноябре 2020 года.

Напомним, что в прошлый четверг премьер-министр Жан Кастекс объявил о строгом закрытии нескольких французских департаментов и региона Иль-де-Франс, где находится столица Парижа. Он вступил в силу в субботу и затрагивает около 21 миллиона человек, то есть около трети населения Франции.

Число инфицированных с начала пандемии в стране с населением 67 миллионов увеличилось до 4,29 миллиона. Во Франции также зарегистрировано 92 621 случай смерти от коронавирусной инфекции, из которых 343 – за последние сутки.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.03.21

Немцев попросили посидеть дома до 18 апреля. / Россия с помощью дезинформации мешает шведам прививаться. / В Великобритании протестующие напали на полицейский участок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»