В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса

В Европе началась третья волна коронавируса. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, страны ЕС находятся в начале третьей волны. Глава Еврокомиссия подчеркнула важность продолжения кампании по вакцинации населения, передает «Интерфакс». Она также отметила, что «фармкомпании должны сначала выполнить свои контракты со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать произведенные в Европе вакцины».

К настоящему времени в Европе полностью привиты 4,1% населения, или18,2 млн человек, то есть они получили две дозы вакцины, сообщила Урсула фон дер Ляйен. Прививки сделаны с использованием 62 млн доз вакцины. Все в распоряжение ЕС поступило в общей сложности 88 млн доз, уточнила она, передает DW.

Отметим, многие страны ЕС вынуждены усилить карантинные меры из-за резкого роста заболеваемости Covid-19. Всплеск заражений власти связывают с быстрым распространением более заразного британского штамма коронавируса.

Брюссель, Наталья Петрова

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