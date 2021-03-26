Саммит ЕС признал вакцинацию в Европе медленной

На саммите ЕС, который прошел в формате видеоконференции, обнародовали следующие цифры: 27 государств сообщества получили за три месяца 88 млн доз вакцины, использовали 62 млн, прививки двумя дозами сделали чуть больше 18 млн человек, что составляет 4,1% всего населения ЕС.

было признано, что темпы вакцинации идут недостаточно быстро, сообщает агенство «Евроньюс».

Второй темой стало обсуждение правил экспорта профилактических препаратов, вывоз составил 77 млн доз, из них примерно четверть была отправлена в Британию.

Было указано, что Соединенное Королевство не поставило в ЕС ни единого флакона вакцины.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Чтобы быть максимально точной: мы намерены сделать так, чтобы объединенная Европа в данных обстоятельствах получала справедливую долю профилактических препаратов, что, в свою очередь, должно нам позволить сказать гражданам следующее: экспорт из ЕС вакцин стал возможен потому, что корпорации полностью выполнили свои контрактные обязательства перед сообществом, и, во-вторых, вывоз лекарств не угрожает санитарной безопасности ЕС».

Заявления были сделаны на фоне нового скандала с AstraZeneca, которая не соблюдает своих обязательств.

ЕС заключил контракт со шведско-британской компанией на получение 400 миллионов доз.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Компания должна пересмотреть свое отношение к выполнению обязательств, чтобы полностью сдержать все обещания, которые фигурируют в соглашении, заключенном с сообществом, прежде чем AstraZeneca начнет экспортировать вакцины за пределы ЕС».

Макрон заявил, что Франция поддерживает жесткие ограничения на экспорт профилактических препаратов, в то же время Германия и Нидерланды занимают более мягкую позицию, сообщает «Евроньюс».

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы полностью согласны с существующими правилами экспорта, но мы также указали, что не хотели бы принятия резких решений, могущие поставить под угрозу систему товарных отношений. При этом мы вновь подчеркиваем необходимость соблюдения пунктов контрактов, которые были утверждены и подписаны».

Следует заметить, что Вашингтон еще две недели назад предупредил Брюссель, что не даст «добро» на вывоз вакцин, произведенных на территории США.

Это вызвало недовольство, однако приглашенному на саммит американскому президенту Байдену прямо эти претензии высказаны не были.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.03.21

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