Многотысячную первоапрельскую вечеринку разогнали водометами

Бельгийская полиция в четверг применила водомёты в Брюсселе для разгона массовой акции, запрещённой городскими властями в связи с эпидемией.

В среду неизвестные разместили в соцсетях призыв собраться в парке Bois de la Cambre на вечеринку в честь 1 апреля. Готовность прийти выразили более 60 тысяч пользователей. Прокуратура Брюсселя сразу же предупредила, что вечеринка – нелегальное мероприятие, её участники рискуют быть привлечёнными к судебной ответственности, сообщает «Евроньюс».

Пешие и конные полицейские сначала попытались убедить собравшихся 1,5-2 тысячи человек разойтись, затем применили водомёты. В результате разгона несанкционированной манифестации 15 человек задержаны; более десяти сотрудников правопорядка ранены.

Комментируя случившееся в парке, мэр-социалист Брюсселя Филипп Клоуз поблагодарил в Твиттере столичную полицию за «трудную работу» и сограждан, которые «вот уже год соблюдают введённые властями правила».

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 02.04.21

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