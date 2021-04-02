Австрия ввела частичную изоляцию

В ряде регионов Австрии с четверга и до 10 апреля, то есть на все пасхальные каникулы, вводится изоляция, чтобы ограничить распространение коронавируса и предотвратить перегрузку системы здравоохранения.

Блокировка коснется почти четырех миллионов человек, проживающих в Вене, Бургенланде и нижней части Австрии, где будут закрыты магазины, за исключением продуктовых магазинов и аптек, а также музеи и зоопарки.

Для предотвращения роста заболеваемости также будет введен комендантский час, людям разрешается покидать свои дома только для важных походов по магазинам, выгуливания своих домашних животных или занятий спортом.

Богослужения в пасхальные праздники разрешены при соблюдении очень строгих правил гигиены.

В четверг в Австрии было зарегистрировано 3687 новых случаев заражения коронавирусом, при этом в Вене зарегистрировано около 1000 новых случаев, а в Нижней Австрии – более 800, согласно данным австрийского Минздрава. Таким образом, общее количество новых случаев заражения в стране достигло 545 965 человек.

По данным органов здравоохранения Австрии, 2323 человека проходят лечение в больницах из-за коронавирусной инфекции, из которых 540 находятся в реанимации. Число погибших в стране составляет 9 339 человек.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 02.04.21

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