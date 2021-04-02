В следующие 10 дней во Франции будет достигнут пик заболеваемости коронавирусом

Франция может достичь пика нынешней волны заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10 дней. Об этом накануне сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Его комментарий прозвучал на фоне более жестких общенациональных ограничений, введенных на этой неделе в связи с резким ростом загруженности больниц. Количество госпитализированных в реанимацию в среду превысило отметку в 5000 человек, и врачи призвали правительство принять меры, чтоб сдержать волну.

«Если все пойдет хорошо, мы можем достичь пика эпидемии за 7-10 дней», – сказал Веран общественной радиостанции France Inter.

«Затем потребуется еще две недели, чтобы достичь пика госпитализаций в палаты интенсивной терапии, который может произойти примерно в конце апреля».

«Я считаю, что меры, объявленные президентом республики, окажут сильное влияние на динамику эпидемии», – отметил Веран.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.04.21

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