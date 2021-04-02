Швеция на два месяца скорректировала план по вакцинации взрослого населения – уколов не хватает

Швеция планирует привить от Covid-19 взрослое население страны к 15 августа, то есть на два месяца позже, чем предполагалось. Причина отставания – нехватка прививок, сообщила в четверг Шведская ассоциация местных властей и регионов (SALAR).

Как рассказали представители SALAR в комментарии для CNN, в откладывании сроков вакцинации виноваты производители вакцин, которые поставили в Швецию меньше доз, чем было первоначально согласовано, а потом еще и снизили свои прогнозы поставок.

«В регионах проводят вакцинацию, как только вакцина распространяется на местном уровне по всей стране», – сказал представитель SALAR в заявлении CNN. «[Регионы] имеют возможность вакцинировать не менее 1,2 миллиона человек каждую неделю, в том числе и в летние месяцы, и этот потенциал может быть увеличен до тех пор, пока есть вакцина».

В заявлении добавлено, что прогноз будет производиться каждые 14 дней, чтобы уточнить, может ли цель быть достигнута.

«Нашей общей целью остается срочно предложить населению вакцину против Covid-19. Пересмотренное соглашение обеспечит защиту как можно большему количеству людей в кратчайшие сроки», – сказала министр социальных дел Лена Халленгрен.

Стокгольм, Едена Васильева

Стокгольм. Другие новости 02.04.21

В следующие 10 дней во Франции будет достигнут пик заболеваемости коронавирусом. / Австрия ввела частичную изоляцию. / Европа отмечает вторую коронавирусную Страстную пятницу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»