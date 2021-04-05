Служебным собакам и лошадям в Польше хотят дать право на оплачиваемую пенсию

Министерство внутренних дел Польши выступило с инициативой принять закон, который обеспечил бы пенсией служебных лошадей и собак. Для них полагается выделить финансирование, которое будет покрывать, в том числе, и высокие расходы на ветеринарное обслуживание.

Министр внутренних дел Мариуш Камински охарактеризовал это предложение как «моральное обязательство», которое должно получить единодушную поддержку, как только оно будет внесено в парламент на утверждение в этом году. «Благодаря животным-поводырям удалось спасти не одну человеческую жизнь и поймать много опасных преступников», – сказал Камински.

Новый закон будет применяться примерно к 1200 собакам и более чем 60 лошадям, которые в настоящее время служат в Польше. Около десяти процентов из них выходят на пенсию каждый год. Большинство собак породы немецкая или бельгийская овчарка.

Кинолог варшевской полиции Павел Кучнио рассказал, что собакам-пенсионерам почти всегда требуется дорогостоящая ветеринарная помощь из-за таких проблем, как перенапряжение суставов на задних лапах. Пенсионные деньги «определенно будут большим подспорьем и все упростят», – добавил он.

Закон приветствуют кинологи и полицейские

Закон также должен подтвердить неписаное правило, согласно которому кинологи имеют преимущественное право усыновить свою служебную собаку до того, как она будет предложена широкой публике. Славомир Валковяк, 50-летний офицер полиции на пенсии, сказал, что регулярные государственные платежи упростят оплату счетов на тысячи злотых в месяц. Валковяк заботится о бывших служебных собаках и лошадях в единственном польском специализированном приюте «Уголок ветеранов».

На частной ферме недалеко от города Герлатово, которая служит приютом, у него теперь есть десять собак и пять бывших полицейских лошадей в специальном загоне. Самая старая из лошадей – Хипол, ему около тридцати лет, и он почти слепой. По словам Валковяка, у него не было бы шанса выжить в обычной конюшне.

Валковяк добавил, что многим служебным собакам после выхода на пенсию поручают неподходящие задания, потому что люди думают, что они будут хорошими сторожевыми псами на фермах и в домах – но это не всегда так.

Полицейские и кинологи Польши считают, что если животные работали на государство, они должны иметь право на медицинское обслуживание и адекватную пенсию.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 05.04.21

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