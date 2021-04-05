Франция стала самой зараженной страной в ЕС

Франция лидирует в Европе по темпам распространения третье волны ковида. За сутки в стране выявили почти 67 тысяч новых вирусоносителей, общее же число тех, кто заразился коронавирусом с момента начала пандемии, составило без малого четыре миллиона девятьсот тысяч человек. На данный момент в реанимациях находятся свыше пяти тысяч трехсот пациентов с тяжелой формой COVID-19. Власти предпринимают усилия для развертывания еще почти пяти тысяч реанимационных коек для тяжелых больных, чтобы довести их более число до 10 тысяч.

Поскольку темпы вакцинации пока считаются слишком медленными, Макрон на прошлой неделе посадил всех французов в третий общестрановой карантин. Он продлится 4 недели.

«Люди очень хотят получить свою дозу вакцины, но не всегда это возможно, поскольку вначале прививают тех, кто находится в группе риска. К сожалению, сегодня мы пока не в состоянии обеспечить профилактическим противокоронавирусным препаратом всех желающих», – рассказала «Евроньюс» Маджида Эль Мохтари, врач-терапевт.

Макрон – как главнокомандующий – бросает на проведение прививок и военную медицину. Но многие – после сообщений о возможных тяжелых побочных эффектов от применения Vaxzevria (это новое название вакцины от AstraZeneca) намерены дождаться других вакцин.

В Германии также пытаются ускорить темпы вакцинации, используя все препараты, одобренные европейским регулятором, однако вводя собственные возрастные ограничения на Vaxzevria .

Привиться ей можно, лишь если уже исполнилось 60.

Власти стран, входящих в ЕС, вводят ограничения и частично останавливают экономическую жизнь, поскольку – с их точки зрения – это единственный способ уменьшить число заражений и предотвратить коллапс системы стационаров.

В Португалии рестрикции в отношении поездок в Испанию сняты не будут, их действие пролонгировано минимум на 10 дней.

В Греции действующие ограничения касаются и внутренних поездок, в частности авиаперелётов, они продлятся еще неделю, а вот что касается международных рейсов, то ждать придется минимум до 19-го апреля.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.04.21

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