Чиновников во время локдауна засняли на роскошных ужинах в ресторанах Парижа

Прокуратура Парижа расследует информацию о том, что некоторые французские министры принимали участие в роскошных ужинах без соблюдения социальной дистанции, несмотря на ограничительные меры. Прокурор Реми Эйтс открыл уголовное расследование в воскресенье.

Поводом послужил пятничный репортаж телеканала М6, снятый скрытой камерой, о «подпольном ресторане, расположенном в красивом районе», где участники и организаторы не носят маски и не соблюдают мер предосторожности, сообщает «Евроньюс».

Телеканал показал видео и с других частных вечеринок, в которых принимали участие десятки людей без масок, некоторые целовали друг друга. Эйтс сообщил о том, что правоохранительные органы «проверят, были ли организованы вечеринки в нарушение санитарных норм, и определят организаторов и участников».

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен передал административное расследование об участии министров в вечеринках в главное отделение парижской полиции.

«Либо это ложь, и мы не должны на нее реагировать, либо это правда и, очевидно, люди (принимавшие участие в обедах) должны быть привлечены к ответственности и, я думаю, осуждены за организацию таких вечеринок», – сказал Дарманен.

«Это совершенно неприемлемо, – продолжил он. – Каждый день полиция и жандармерия отправляется в рабочие кварталы из-за гигантских барбекю-вечеринок, потому что люди не соблюдают ограничительные меры. Очевидно, что и в самых красивых районах столицы действуют те же правила. Не существует двух типов граждан: тех, у которых есть право на вечеринки, и тех, у кого его нет».

«У нас демократия, мы делаем, что хотим»

Один из владельцев ресторана анонимно подтвердил, что в ужинах, на которых подавали черную икру, дорогое шампанское и прочие деликатесы, принимали участие французские министры. «Я обедал на этой неделе в двух или трех ресторанах, которые якобы являются подпольными, с несколькими министрами, – сказал он М6. – Мне от этого немного смешно. У нас все еще демократия, мы делаем, что хотим».

Некоторые СМИ считают, что в репортаже принял участие Пьер-Жан Шаленсон, владелец «Palais Vivienne», расположенного в центре Парижа.

Шаленсон косвенно признал, что именно он является источником информации о министерских обедах. В заявлении своего адвоката, направленном АФП в воскресенье вечером, он призвал относиться к происходящему «с юмором», сообщает «Евроньюс».

В феврале Шаленсон рассказывал, что вместе с ресторатором Кристофом Лероем организовывает «обеды и ужины» в своей резиденции. По его словам, среди гостей одной из вечеринок, должен был быть пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь.

Атталь ответил, что «с большим удивлением прочитал об этом в «твиттере». «Он не знает господина Шаленсона и, очевидно, никогда не посещал ни одного ужина или вечеринки», – сообщили в окружении пресс-секретаря.

Атталь также исключил присутствие на этих ужинах кого-либо из членов правительства.

«Министры уважают власть»

В воскресенье пользователи «твиттера» начали публиковать сообщения под хэштегом #OnVeutLesNoms («Мы хотим знать имена»).

«Если министры или депутаты действительно участвовали в подобных тайных обедах, то они должны быть оштрафованы и наказаны, как любой другой гражданин», – отреагировала министр-делегат по делам гражданства Марлен Скьяппа.

Она также оставила комментарий под одним из сообщений в «твиттере», согласившись с тем, что, если участие в обедах – правда, то политики должны уйти из правительства. «Это само собой разумеется. Со штрафом», – написала министр.

Министр экономики Бруно Ле Мэр в интервью «Le Figaro» заверил, что «все без исключения министры уважают власть».

Тем временем эпидемологи сообщают о «третьей волне» коронавируса. В преддверии пасхальных каникул Франция ужесточила ограничительные меры. В стране запрещено собираться большими компаниями, рестораны и магазины закрыты, разрешено передвигаться исключительно в радиусе 10 км от дома, напоминает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 05.04.21

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