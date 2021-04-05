Джонсон представил план возвращения к нормальной жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник обнародовал новые правила для международных поездок и представил противоречивый проект паспорта здоровья, которые будут символизировать собой очень постепенное возвращение Соединенного Королевства к нормальной жизни после долгих месяцев ограничений.

Как сообщает «Фигаро», Джонсон намерен придерживаться осторожного подхода, опасаясь поставить под угрозу успех масштабной кампании вакцинации против Covid-19.

«Мы добились огромного прогресса за последние несколько месяцев в нашей программе вакцинации, и все в стране пошли на огромные жертвы, чтобы мы могли достичь этой стадии нашего выздоровления», – сказал Джонсон. – Мы делаем все возможное, чтобы наша страна открылась (...) самым безопасным способом».

Для британцев, которые долгое время были вынуждены оставаться дома и очень хотят поехать в отпуск за границу этим летом (все выезды без нужды запрещены до 17 мая – прим.ред.), Джонсон представит систему светофоров для классификации стран по степени развития вакцинации, степень заражения и других опасных факторов.

Это не ставит под угрозу кампанию, в рамках которой с начала декабря уже полностью иммунизировано около 5,4 миллиона человек и доставлено более 31,5 миллиона первых доз в Великобритании, что составляет почти половину всего населения.

Зеленые направления будут освобождены от карантина по возвращению – однако потребуется проверка перед отъездом и после прибытия – в отличие от оранжевых и красных стран. Однако Даунинг-стрит заявляет, что еще преждевременно составлять список стран, и продолжает не рекомендовать бронировать билеты за границу.

В настоящее время все путешественники, прибывающие в Великобританию, должны пройти десятидневный карантин в отелях для стран повышенного риска. Для нерезидентов границы страны закрыты – это касается стран из красного списка риска.

Чтобы держать вирус под контролем, правительство также планирует протестировать систему паспортов здоровья для массовых мероприятий в Англии, таких как футбольные матчи и мероприятия в закрытых помещениях.

Этот сертификат будет указывать на то, что человек был вакцинирован, отрицателен на коронавирус или имеет антитела. Он не потребуется в общественном транспорте и магазинах первой необходимости, открытие которых запланировано на 12 апреля одновременно с террасами пабов. С середины апреля паспорта здоровья будут тестироваться, в том числе чтобы успеть к финалу Кубка Англии на стадионе Уэмбли.

Но проект внедрения паспортов здоровья вызывает раздражение в обществе и его враждебно встретили более 70 британских депутатов парламента, они сочли его «дискриминационным» – этого достаточно, чтобы потенциально потерпеть неудачу в случае голосования в парламенте.

В качестве дополнительной меры для облегчения открытия общества и «разрыва цепей передачи» жители Англии с пятницы смогут получить доступ к двум бесплатным экспресс-тестам в неделю.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.04.21

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