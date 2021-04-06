В некоторых странах Европы начинают снимать ковидные ограничения

Со следующего понедельника Британия начинает ослаблять ограничительные меры в два этапа. На первом из них уже 12 апреля откроются магазины, тренажерные залы, зоопарки, парикмахерские, бары, пабы и места для отдыха на открытом воздухе, сообщает «Евроньюс».

После вакцинации более чем 31 млн. человек в домах для престарелых можно будет навещать своих родственников, но не больше двух посетителей на человека единовременно. Тем не менее, премьер-министр Борис Джонсон призвал сограждан сохранять бдительность:«Мы не можем успокаиваться. Мы видим волну заражений, захлестнувшую другие страны, мы видим, к чему всё это приводит. Мы до сих пор не знаем, насколько действенной будет защита после прививок, когда вакцинированным придётся столкнуться с новой волной заражений. Я опасаюсь, что болезнь так скоро не отступит, поэтому я призываю вас, пожалуйста , сделайте себе прививку или примите вторую дозу вакцины, когда наступит ваша очередь, и, пожалуйста, используйте возможность пройти бесплатные тесты, даже если у вас не наблюдается никаких симптомов».

В некоторых районах Греции открылись после карантина малые и средние предприятия, а также магазины. Они оставались закрытыми в течение двух месяцев. Но ограничительные меры частично сохранены. В магазинах должна сохраняться дистанция из расчёта один человек на 25 кв. метров. Большие торговые центры пока остаются закрыты, но люди говорят, что уже ощущается начало возвращения к нормальной жизни.

В Португалии ученики средних школ теперь могут вернуться в классы и снова открываются музеи, а также террасы кафе после двух месяцев действия в стране жёстких карантинных мер. Есть ещё некоторые правила: так, только четыре человека могут сидеть вместе за столиком в ресторанах.

С понедельника вновь стало возможно заниматься индивидуальными вилами спорта, в том числе и серфингом на пляжах. Власти, тем не менее, предупредили, что будут пересматривать предписания каждые две недели.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.04.21

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