Один человек погиб во время стрельбы в Париже

Неизвестный открыл стрельбу у входа в больницу Анри Дюнана в Париже. В результате один человек погиб, еще один ранен, пишет «Фигаро».

Нападавший скрылся на скутере, его личность пока не установлена.

Он оставил двух раненых: мужчину и женщину. Персонал больницы оказал им необходимую помощь, но мужчина скончался от ран.

По данным французского телеканала BFM TV, женщина была сотрудником больничной службы охраны. Подробности о ее состоянии пока не сообщаются.

Инцидент произошел днем. На месте происшествия уже работает полиция. Нападавший объявлен в розыск.

Больница Анри Дюнана находится на западе Парижа, в 16-м городском округе. Там же расположены посольства 90 стран мира, среди которых и представительство Российской Федерации.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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