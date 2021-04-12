Один человек погиб во время стрельбы в Париже

Неизвестный открыл стрельбу у входа в больницу Анри Дюнана в Париже. В результате один человек погиб, еще один ранен, пишет «Фигаро».
Нападавший скрылся на скутере, его личность пока не установлена.
Он оставил двух раненых: мужчину и женщину. Персонал больницы оказал им необходимую помощь, но мужчина скончался от ран.
По данным французского телеканала BFM TV, женщина была сотрудником больничной службы охраны. Подробности о ее состоянии пока не сообщаются.
Инцидент произошел днем. На месте происшествия уже работает полиция. Нападавший объявлен в розыск.
Больница Анри Дюнана находится на западе Парижа, в 16-м городском округе. Там же расположены посольства 90 стран мира, среди которых и представительство Российской Федерации.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 12.04.21
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