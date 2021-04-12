В Англии с понедельника разрешили пить на улице

В Англии в рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений рестораны и пабы могут обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. Самые нетерпеливые решили воспользоваться это возможностью уже в первые минуты понедельника, сообщает «Евроньюс».

Социальная жизнь вернулась. Именно этого нам не хватало. Я знаю, что нужно проявлять осторожность и сейчас, и в будущем, потому что мы не хотим очередного локдауна», – поделились восторженными впечатлениями первые посетители террас.

Места во многих питейных заведениях уже забронированы на несколько недель вперед. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон зарезервировал себе столик в пабе на 12 апреля.

Вместе с тем 60% баров и ресторанов останутся закрытыми до 17 мая, так не располагают возможностью обслуживать клиентов на открытом воздухе, отмечает «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 12.04.21

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