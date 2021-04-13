В Швеции реанимации стремительно заполняются ковидными больными

В Швеции загрузка коек в отделениях интенсивной терапии достигла самого высокого уровня со времен первой волны пандемии.

Согласно данным Шведского минздрава, опубликованным в понедельник, количество людей с Covid-19 растет каждый день.

В настоящее время по всей стране в отделениях интенсивной терапии с Covid-19 находятся не менее 393 человек, тогда как в начале января там лечилось 389 человек. Но данный показатель все же меньше своего аналога во время первой волны пандемии весной 2020 года, когда в реанимацию попало 558 человек.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 12.04.21

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