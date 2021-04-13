Сегодня в Европарламенте будет жарко: фон дер Ляйен и Мишель дадут объяснения по делу о диване в Анкаре

В Брюсселе грозит вспыхнуть внутриполитический и межинституциональный кризис как следствие дипломатического инцидента на прошлой недели в Анкаре. Как напоминает «Евроньюс», во время визита высокой европейской делегации в столицу Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал вначале Шарля Мишеля, и только затем Урсулу фон дер Ляйен. По протоколу же председатели Евросовета и Еврокомиссии имеют одинаковый статус. Данный казус уже получил название «софа-гейт»

Во вторник Урусула фон дер Ляйен и Шарль Мишель должны дать в Европарламенте подробные объяснения о том, что именно произошло во время злополучной встречи с президентом Турции. Все трое считаются первыми лицами и выделять кого-либо из них, как считается, недипломатично.

«Несомненно, это крупная дипломатическая победа Эрдогана, хотя я не думаю, что он поступил на 100% преднамеренно, – рассказал «Евроньюс» парижский профессор права Альберто Алеманно. – Но это стало проявлением игры за власть между Еврокомиссией и Евросоветом. Это также показало некоторую слабость Евросоюз в международном плане. В каком-то смысле это была ещё одна ловушка. Евросоюзу снова нанесён ущерб, всего через несколько недель после катастрофической поездки главного дипломата Жозепа Борреля в Москву. Союз опять показал, что он не готов использовать суверенную автономию, на которую он продолжает претендовать и которую пытается сформировать».

Во дворце фон дер Ляйен стояла, когда Мишель и Эрдоган уселись в два президентских кресла. Ей пришлось довольствоваться диваном-софой, расположенной на определенной дистанции от мужчин.

Между тем, 7 тысяч подписей собрала уже петиция с призывом к отставке Председателя Евросовета. Женские организациями обвиняют в документе Мишеля в «бездумном отношении», которое «наносит ущерб всем гражданам ЕС».

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 13.04.21

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