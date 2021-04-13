Бокал вина в день снижает риск катаракты на 23 процента

Употребление алкоголя умеренно снижает риск операции по удалению катаракты глаза почти на четверть. Исследование, проведенное глазной больницей Мурфилдс, фондом NHS Foundation Trust и отделением офтальмологии Университетского колледжа Лондона, показало, что у людей, которые выпивают бокал вина в день, риск развития катаракты снижается на 23%.

В исследовании приняли участие 490 000 человек, кроме вина проверялись и другие алкогольные напитки. Команда сравнила количество и тип употребляемого алкоголя с записями пациента об операции по удалению катаракты с поправкой на факторы, которые могут повлиять на результат, такие как возраст, вес и пол.

Результаты показали, что наименьшая вероятность развития катаракты была связана с людьми, употреблявшими красное вино пять или более раз в неделю. Напротив, употребление пива или сидра никак не повлияло на катаракту.

«Тот факт, что наши результаты были особенно очевидны для потребителей вина, может указывать на защитную роль полифенольных антиоксидантов, которые содержатся, в частности, в красном вине», – рассказал Daily Mail доктор Энтони П. Хаваджа, руководитель исследования.

Однако эксперты отметили, что употребление большого количества алкоголя также связано с рядом других очень серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 13.04.21

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