В сумке наркоторговца нашли метрового питона

Нестандартную находку сделали сотрудники полиции в ходе задержания и обыска подозреваемых в наркоторговле. Как пишет газета «Фигаро», в минувшее воскресенье около 19:00, патрулируя район Мулен в Ницце, полицейские обнаружили там двух торговцев наркотиками в известной местной точке по продаже запрещенных веществ.

Увидев полицию, подозреваемые пытались скрыться, но неудачно. После задержания полицейские обыскали злоумышленников и нашли у них деньги, наркотики, а также королевского питона около метра длиной. Он находился в сумке одного из задержанных.

Змея была отправлена ​​в ветеринарную службу для осмотра, а потом ее отправят в виварий, указывает местная газета Nice Matin . Торговцы наркотиками были задержаны полицией, впрочем, один из них уже выпущен, а второму предстоит общение с судьей по делам несовершеннолетних.

Ницца, Елена Васильева

Ницца. Другие новости 14.04.21

Орнитологи обнаружили механизм подогревания крови у зимующих птиц. / Бокал вина в день снижает риск катаракты на 23 процента. / Итальянские врачи: коронавирус, мутировав, полностью меняет симптоматику. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»