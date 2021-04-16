Принц Филипп о своих похоронах: просто засуньте меня в Land Rover и отвезите в Виндзор

В субботу в Виндзорском замке пройдут похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля в возрасте 99 лет. На них из-за коронавирусных ограничений будут присутствовать лишь 30 приглашенных. Среди них не будет даже премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает «Евроньюс».

Несмотря на усеченный формат церемонии в похоронной процессии примут участие сотни военнослужащих королевской армии и флота, а гроб герцога Эдинбургского будет доставлен в часовню Святого Георгия на специально приспособленном автомобиле Land Rover, в разработке которого он принимал непосредственное участие. Говорят, он сам как-то в шутливой форме описал свои похороны, попросив: «Просто засуньте меня в Land Rover и отвезите в Виндзор».

Возглавят шествие наследник британского престола принц Чарльз и его сестра принцесса Анна. Примечательно, что принцы Уильям и Гарри не будут идти за гробом деда бок о бок. Место между ними, в соответствии с обнародованным Букингемским дворцом сценарием похорон, займет их кузен Питер Филлипс. Таким образом будет сведена к минимуму вероятность неловких ситуаций – отношения между братьями натянутые после того, как Гарри отошел от выполнений королевских обязанностей, напоминает «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 16.04.21

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