В Риме похоронщики вышли на протест

«Приносим свои извинения, но нам не позволяют хоронить ваших близких». С таким обращением к жителям Вечного города выступили сотрудники римского похоронного бюро. Профсоюзные активисты устроили акцию протеста в центре Рима.

По словам демонстрантов, сейчас семьям, переживающим скорбное событие, приходится подолгу ждать назначения даты и времени кремации и захоронения праха. Работа кладбищ нарушена.

Как ранее сообщало агентство ANSA, мэрия Рима обратилась к жителям Рима с просьбой в связи с загруженностью моргов не расчитывать на кремацию, а предпочесть альтернативные виды похорон.

Участники манифестации потребовали от городских властей принять срочные меры для обеспечения нормального функционирования сферы предоставления ритуальных услуг, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 16.04.21

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