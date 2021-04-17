Вам не надо, а нам надо: Литва попросила Копенгаген отдать вакцину AstraZeneca, которой не хотят прививаться датчане

Литовские власти обратились с просьбой к Дании передать им вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, от использования которой Копенгаген ранее отказался.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что «если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то Вильнюс будет среди тех, кто готов ее принять». По словам Шимоните, в Литве «наверняка найдутся желающие привиться этой вакциной», и в каждом конкретном случае люди смогут сами определиться, сообщает «Евроньюс».

Дания стала первой страной, отказавшейся от применения препарата AstraZeneca. Министерство здравоохранения королевства усмотрело связь между данной вакциной и случаями образования тромбов, кровотечений, низкого количества тромбоцитов.

Москва, Елена Васильева

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