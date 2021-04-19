Турецкий Sofagate высветил серьезный кризис в отношениях Европейского Совета с Европейской Комиссией

Шарль Мишель, президент Европейского совета, снова принес извинения президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Однако скандал, известный как Sofagate, на этом не заканчивается – ведь соперничество между их учреждениями также отнюдь не подошло к концу.

Между двумя лидерами ЕС разгорелся спор по поводу визита в Турцию, в ходе которого Шарль Мишель получил место в кресле рядом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а главе Еврокомиссии пришлось довольствоваться диваном, стоявшим в приличном удалении от Мишеля и Эрдогана, сообщает novinki.cz.

По словам Ираткс Гарсиа, председателя Социалистической группы в парламенте ЕС, этот дипломатический конфликт многое говорит о состоянии Европейского Союза. «Просто это сейчас привлекло наше внимание. Я попросил президента Совета и главу комиссии представить в парламент в течение двух недель предложение о том, как избежать таких конфликтов, которые только наносят ущерб имиджу Союза за рубежом», – сказал Гарсия в интервью немецким журналистам.

Символ слабости

По словам лидера Народной партии Манфреда Вебера, визит Мишеля и фон дер Ляйен в Анкару должен был продемонстрировать единство и решимость Союза. Однако в итоге вышел прямо противоположный результат. Sofagate стал символом слабости Европейского Союза.

Поэтому Вебер призвал как можно скорее решить проблемы с протоколом. По его словам, в будущем должно быть ясно, что Комиссия и Совет в равной степени представляют интересы Европейского Союза и действуют согласованно.

Однако урегулирование спора по Протоколу не даст окончательного ответа на вопрос о том, кто имеет право представлять Союз за пределами Союза. По словам Мартина Ширдевана, сопредседателя крайне левой фракции GUE / NGL, Турция может очень легко столкнуть двух из трех ведущих лидеров Союза против споров о компетенции в проведении внешней политики Союза.

Комиссия и Совет – каждый хочет быть номером один

И Комиссия, и Совет претендуют на лидерство в этой области. Как представитель стран ЕС, Мишель отвечает за традиционную внешнюю политику и политику безопасности, например, за введение санкций. С другой стороны, когда речь идет об охране окружающей среды, оцифровке или, как в случае с Турцией, миграции, глава Комиссии играет большую роль – просто потому, что она принимает решения о том, как использовать деньги для этих целей. Таким образом, согласно Ширдевану, Мишель ошибочно предположил, что он имеет приоритет нал фон дер Ляйен.

Комиссия уже отправила Мишелю документ из пяти пунктов о том, как обеспечить равенство между двумя учреждениями. Совет ЕС настроен скептически и рассматривает все это как попытку использовать инцидент в Турции для усиления позиции Комиссии по отношению к Совету.

Брюссель, Елена Васильева

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