В Британии садовые гномы уже полгода являются дефицитным товаром

Во время изоляции в садовых магазинах Британии возрос спрос на садовых гномов. Именно из-за этого, а также теперь и из-за сбоя производственной цепочки, вызванного блокировкой Суэцкого канала, данный товар стал дефицитом. «За последние полгода мы не видели ни одного карлика», – сказал заместитель директора одного из магазинов.

Это вряд ли новость мирового значения, но она хорошо демонстрирует, как мир зависит от глобальной торговли и движения товаров.

Садовые гномы, для многих символ безвкусицы, не являются предметом первой необходимости. Но садоводство стало тем самым отдыхом для британцев во время изоляции. Центры садоводства теперь ищут гномов везде, где возможно.

«Не хватает гномов всех типов – пластиковых, каменных и бетонных», – рассказал Йен Бирн из Hoghfiled Garde World в Уитминстере, уточнив, что он не видел садовых гномов по крайней мере шесть месяцев.

При нынешнем недостатке блокада Суэцкого канала оказалась фатальной для поклонников этих игрушек. Как и другие импортные товары, гномы застряли в контейнерах, направляющихся на острова.

Подобная проблема в Британии касается любых садовых принадлежностей и мебели. Такие сети, как Ikea и Ассоциация мебели для отдыха и уличной мебели (LOFA), уже сообщали о проблемах с поставками садовой мебели.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.04.21

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