Британские ученые запускают исследование по повторному заражению коронавирусом

В понедельник британские исследователи запустили уникальное исследование, нацеленное на добровольцев, которые ранее болели коронавирусом. Целью его будет изучение иммунного ответа организма – возможно ли повторное заражение человека? В феврале Великобритания стала первой страной в мире, разрешившей проводить эти тесты на добровольцах, пишет Reuters.

«Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после коронавируса и как долго длится такая защита», – рассказала Хелен МакШейн, специалист по вакцинам из Оксфордского университета, возглавляющая исследование.

На первом этапе экспериментов исследователи будут искать минимально возможную дозу коронавируса, чтобы вызвать репликацию вируса как минимум у 50 процентов испытуемых. Вторая фаза, которая начинается летом, будет заключаться в заражении добровольцев дозой, равной объему, обнаруженному во время первой фазы.

В первом этапе примут участие 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, перенесшие коронавирус COVID-19 за последние три месяца. Исследователи подвергают их воздействию оригинального штамма SARS-CoV-2, а не одной из мутаций. После этого волонтеры будут ждать 17 дней на карантине, в течение которых они будут находиться под наблюдением медработников. Если у кого-то появляются симптомы, врачи назначают ему Регенерон, чтобы облегчить течение болезни.

Аналогичное исследование было проведено в Великобритании в феврале. Однако заражению подвергались люди, ранее не болевшие коронавирусом. Исследование, начатое в понедельник, сосредоточено на изучении возможности повторного заражения, что, по мнению ученых, будет способствовать более глубокому пониманию иммунного ответа человеческого организма на коронавирус.

Как сообщает Reuters, в прошлом исследователи использовали этот тип исследования для заражения добровольцев, чтобы исследовать и разработать вакцины против, например, малярии, гриппа, брюшного тифа или холеры.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.04.21

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