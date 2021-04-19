Глава МИД Чехии: ответ РФ на высылку ее дипломатов оказался жестче, чем ожидалось

Глава чешской дипломатии и министр внутренних дел Ян Хамачек провел в понедельник внеочередной брифинг для прессы.

Как сообщает чешский новостной портал novinky.cz, по мнению Хамачека реакция России на высылку 18 дипломатов из российского посольства в Праге была на один уровень жестче. Среди 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, которым было предписано в 24 часа покинуть Россию, есть, например, заместитель посла.

«Мы обсудим с премьер-министром дальнейшие возможные шаги чешской стороны в сторону России», – сказал Хамачек.

Хамачек и премьер-министр Андрей Бабиш объявили в субботу, что есть разумные основания полагать, что к взрыву склада с оружием в одной из чешских деревень6 который произошел еще в 2014 году, причастны офицеры российской военной разведки ГРУ.

В связи с этим в субботу Чехия выслала 18 российских дипломатов.

Связывая Россию с событиями 2014 года, министр промышленности и торговли Карел Гавличек также объявил, что компания «Росатом» не будет участвовать в тендере на строительство нового блока на электростанции Дукованы.

Россия не стала долго размышлять с ответом для Чехии и в воскресенье объявила, что высылает из своей страны 20 сотрудников посольства Чехии. «Мы следим за ситуацией. Я должен сказать, что меня удивляет, что это так много наших сотрудников выслано, больше, чем мы выслали», – отметил на брифинге Хамачек.

На прошлой неделе глава чешской дипломатии планировал вылететь в Москву – в понедельник он должен был обсудить ряд вопросов по российской вакцине Sputnik V. Однако теперь выясняетс, что на самом деле Хамачек никакого визита в Москву не планировал и что эта новость нужна была для отвода глаз накануне высылки россиян из посольства.

Взрывы в местах хранения боеприпасов во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. 16 октября 2014 года взорвался склад № 16 в Врбетицах, а 3 декабря того же года – второй склад № 12. В результате первого взрыва погибли два человека.

В связи со взрывом чешская полиция разыскивает двух мужчин с российскими паспортами. После того, как полиция опубликовала их фото, выяснилось, что это те самые Петров и Баширов, которые находятся под подозрением Британии в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери «Новичком» в 2018 году.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 19.04.21

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