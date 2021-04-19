Растущее напряжение с Москвой огорчает ЕС – Жозеф Борель

В понедельник, 19 апреля, Европейский Союз выразил сожаление по поводу роста напряженности в отношениях с Россией, посчитав ситуацию на границе с Украиной «очень опасной», а также возложив на Москву «ответственность» за состояние здоровья Алексея Навального.

« Отношения с Россией не улучшаются. Напротив, напряженность нарастает в различных сферах», – заявил Жозеф Борель перед видео-встречей 27 европейских министров иностранных дел, сообщает газета «Фигаро».

Среди факторов, которые не сказываются позитивно на отношениях России и ЕС, Борель также указал и воскресное решение Москвы отправить домой 20 чешских дипломатов из посольства ЧР в российской столице. Данный шаг – ответный на решение Праги выслать 18 российских дипломатов, которых назвали агентами ГРУ и обвинили в причастности ко взрыву складов с боеприпасами, которые случились в Чехии в 2014 году.

Брюссель, Москва, Елена Васильева

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