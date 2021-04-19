Франция запретила въезд в страну туристов из Бразилии, Аргентины и Чили

Правительство Франции с субботы ужесточает правила въезда в страну из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Прежде всего ограничен перечень оснований для допуска в Пятую республику. Всех прибывающих обяжут соблюдать десятидневный карантин, причём будут определены конкретные часы, когда можно выходить из дома. Кроме того, на границе надо будет представить свежую справку об отрицательном тесте на коронавирус и сдать повторный анализ, сообщает «Евроньюс».

Эти меры объясняют борьбой с распространением новых штаммов коронавируса. Туристы в аэропорту Сан-Паулу говорят, что не удивлены решением Парижа: «Имидж Бразилии за рубежом очень плох и данные приходят очень плохие. И если раньше это просто был вопрос безопасности, то теперь это следствие безответственной политики».

Бразилия

Самый густонаселённый штат Бразилии Сан-Паулу особенно сильно пострадал от COVID-19. Эксперты говорят, что новый пик заражений ещё не пройден, – тем не менее власти приняли решение ослабить карантинные меры. Губернатор Жоао Дориа объяснил, что необходимо возобновить экономическую жизнь в регионе, поэтому постепенно обещают открыть магазины, рестораны и другие частные предприятия.

Аргентина

Пик заболеваемости регистрируют и в Аргентине. Там надежды на смягчение карантина связывают с прививочной кампанией и поставками вакцин в рамках международной программы COVAX по справедливому распределению препаратов. В воскресенье в Аргентину из Нидерландов привезли более 850 тыс. доз AstraZeneca.

Участники массовых акций против санитарных мер жалуются, что не могут больше ждать отмены ограничений и обвиняют правительство в создании тюремных условий для граждан.

Чили

В число мировых лидеров по темпам вакцинации входит Чили. По официальным данным, там полностью привиты более 7,5 млн человек – большинство из них получили препарат китайской компании Sinovac. Тем не менее, страна переживает худший всплеск заболеваемости с начала пандемии, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.04.21

Растущее напряжение с Москвой огорчает ЕС – Жозеф Борель. / Посольство Чехии в Москве парализовано. Работают только консулы, остальные улетают домой. / Глава МИД Чехии: ответ РФ на высылку ее дипломатов оказался жестче, чем ожидалось. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»