Синод польских епископов предостерег верующих от вакцинации против Сovid-19 вакцинами производства Джонсон и Джонсон, также AstraZeneca. По мнению авторов послания, препараты, якобы, содержат в себе абортированную ткань человеческого плода. По словам епископов, прививка такими препаратами «создает серьезную, неприемлемую моральную проблему для католиков».

В польских СМИ со ссылкой на ученых и врачей вчера началась разъяснительная кампания, целью которой стоит донесение до населения мысли, что «заявление епископов вводит в заблуждение, и церковь хочет еще больше отвадить поляков от вакцинации».

Многие вакцины, не только вакцины от Johnson and Johnson и AstraZeneca, производились на протяжении полувека с использованием клеточных культур, первоначально основанных на образце ткани абортированного человеческого плода. Однако с середины восьмидесятых догов такая практика не применяется.

«Ни одна из доступных вакцин против Сovid-19 не содержит клеток человеческого плода, только лабораторно модифицированные и клонированные», – пояснили врачи Лешек Борковски и Бартош Фиалек из больницы Варшавского университета.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 20.04.21

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