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Вторник, 20 апреля 2021, 23:19 мск

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Пандемия сделала из всемирно известного оперного певца доставщика еды

Всемирно известный оперный певец Себастьен Сулес стал одним из миллионов людей, чья жизнь была нарушена из-за пандемии коронавируса. Баритон много работал за границей, а когда разразился кризис и театры вынуждены были закрываться один за другим, он вернулся во Францию. В поиске новых источников дохода он обратился в агентство по трудоустройству. И в итоге переквалифицировался в доставщика еды.

Себастьен Сулес, оперный певец: «Я пошел в агентство по трудоустройству, хотел давать уроки пения, но ничего не нашел. А так как у меня был велосипед, и он мне очень нравится, я подумал, что, может быть, он пригодится».

Таким образом оперный баритон записался на платформы доставки. Велоспорт, еще одна его страсть, позволил ему зарабатывать на жизнь в 50 лет. Себастьен признается, что новая профессия помогла ему выбраться из финансовой ямы.

Себастьен Сулес: «Крутя педали 25-30 часов в неделю, я могу заработать 1200 евро в месяц».

Недавно Себастьен выступил в доме престарелых. Это был его первый концерт за 14 месяцев.

Артист переживает нелегкий период в своей жизни, но он не отчаивается и по-прежнему мечтает о более ярком будущем, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

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