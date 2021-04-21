Чехия: центр по борьбе с оргпреступностью задержал 10 человек, которые собирались воевать за ДНР и ЛНР

Сотрудники Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) с ночи ведут спецоперацию по всей Чешской республике. Они выявляют и задерживают людей, которые собирались ехать в ДНР и ЛНР воевать против Украины. Задержано около 10 человек, сообщает чешский портал novinky.cz.

Никаких дополнительных подробностей ни от следователей, ни от прокуратуры не сообщается. По данным портала Aktualně.cz, задерджанные были членами военизированной группы, которая организовывала поездки чехов на Украину для борьбы на стороне пророссийских сил в ДНР и ЛНР, сообщает портал novinky.cz.

Aktualně.cz сообщает, что деятельность группы была, якобы, организована сотрудниками спецслужбы ГРУ из посольства в Праге, которые были выдворены из Чехии накануне.

«Акты уголовного преследования, проводимые сегодня NCOZ, не имеют отношения к причине взрывов в Врбетицах. Информация о сегодняшней операции будет опубликована NCOZ в течение нескольких часов», – сообщил в Твиттере Ярослав Ибехей, пресс-секретарь NCOZ.

При этом он подтвердил, что ведомство ведет уголовное производство. Однако предоставление информации по уголовным делам должна озвучить пражская прокуратура.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 21.04.21

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