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Четверг, 22 апреля 2021, 12:12 мск

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Большинство чехов воспринимает Россию как угрозу

Согласно опросу, проведенному агентством Median для Чешского радио, Россия воспринимается большинством чехов как угроза для Чешской Республики. Отношения между двумя странами находятся в кризисе после того, как правительство сообщило в субботу о причастности российских агентов к взрыву склада боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. За этим последовало взаимное выдворение сотрудников посольства.

Опрос проводился на этой неделе, в нем приняли участие 1037 респондентов старше 18 лет. По шкале от 1 до 10, где один означает ноль, а десять – огромная угроза, они оценили риск в среднем на 6,4, сообщает портал новостей Чехии novinky.cz.

Почти пятая часть респондентов считает Россию огромной угрозой, а для 10 процентов она не представляет никакой угрозы. Россия воспринимается как угроза безопасности в основном жителями крупных городов.

Пятая часть респондентов, для которых Россия не представляет угрозу, – люди старше 60 лет. «Респонденты этой возрастной группы также имеют самое сильное отношение к России, как в восприятии страны как минимальной, так и огромной угрозы», – говорится в сообщении радио.

Респонденты также прокомментировали исключение Росатома из тендера на достройку Дукован. Шаг в опросе поддержали 65 процентов респондентов, чаще всего жители крупных городов, с высшим образованием.

Напомним, что в ответ на информацию о причастности России к взрыву в Врбетице, Чехия выслала 18 сотрудников российских спецслужб из российского посольства, а русские выслали 20 сотрудников из посольства Чехии в Москве.

В среду министр иностранных дел Якуб Кулханек призвал Россию вернуть всех депортированных чешских дипломатов к полудню четверга, в противном случае Чехия сократит количество сотрудников в посольстве России в Праге до того же уровня, что и Чешская Республика в Москве.

В настоящее время в посольстве Чехии в российской столице работают пять дипломатов и 19 рабочих и технических сотрудников.

Прага, Елена Васильева

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