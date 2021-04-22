Территорию вокруг российского посольства в Праге оцепила полиция

Несколько полицейских машин, в том числе бронированные, заняли территорию вокруг российского посольства в Праге в четверг вечером. Сообщается, что полиция реагирует на сложившуюся ситуацию.

По словам корреспондента novinky.cz, у посольства появились две машины с телекамерой, которые используются, например, в демонстрациях для наблюдения за окрестностями, две машины с двумя бригадами специального подразделения правоохранительных органов и несколько легковых автомобилей.

Gочему полиция усилила охрану посольства, непонятно, пишут чешские СМИ. В полиции не хотят комментировать ситуацию. «Сотрудники полиции следят за безопасностью в районе посольства, исходя из оценки текущей ситуации», – рассказала novinky.cz пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

По ее словам, в полиции не предоставят дополнительной информации. На вопрос, произошел ли какой-то инцидент, потребовавший появления у посольства полиции, она ответила, что никаких комментариев не будет.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 22.04.21

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