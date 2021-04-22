Чехия: срок ультиматума России истек, 60 дипломатов могут быть высланы из страны

Срок, данный чешской дипломатией России, чтобы вернуть всех 20 чешских дипломатов, высланных из Москвы, истек в полдень четверга. Министр иностранных дел Якуб Кульханек ранее заявлял, что если условиях Чехии выполнены не будут, около 60 сотрудников российского посольства могут быть высланы из республики.

В субботу Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, обвинив их в том, что они были сотрудниками российских спецслужб. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов, в значительной степени парализовав работу чешского посольства в Москве.

Чешская дипломатия потребовала от России отступить к полудню четверга, но успехов не добилась. МИД РФ акцентировал внимание на том, что не приемлет разговора с позиции силы.

По словам министра МИД Чехии Кульханека, около 60 человек должны покинуть посольство в Праге. Об этом министр сказал в интервью Lidové noviny.

В ответ на ультиматумы в российских СМИ появились утечки о возможном эмбарго на чешский экспорт в Россию. Товарооборот между странами в 2020 году составил 6,1 миллиарда долларов.

Прага, Елена Васильева

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