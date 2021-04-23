Неизвестные облили красной краской стены консульства РФ в Брно

В четверг вечером в Брно неизвестные покрасили из баллончика стену генерального консульства России. На белом фоне отчетливо виднелись потеки красной краски. Полиция открыла дело о повреждении чужого имущества.

Напомним, что отношения Чехии с Россией обострились после того, как официальная Прага на прошлой неделе внезапно сообщила, что за взрывами военных складов в Врбетице, которые произошли еще в 2014 году, стоят сотрудники российских спецслужб. После этого из посольства в Праге были высланы 18 российских дипломатов, а затем в качестве контрмеры, последовала высылка 20 чешских дипломатов из Москвы. Взаимное сокращение дипштатов в двух странах продолжается до сих пор.

Посольство России находится в Брно на Глинке. Вчера вечером полиция получила уведомление о том, что кто-то испортил стены красной краской. «Мы расследуем дело как нанесение ущерба чужому имуществу», – рассказал официальный представитель полиции Павел Шваб, которого цитирует портал novinky.cz.

Красные пятна появились по обе стороны стены въездных ворот и на стене рядом с воротами.

Отметим, что на днях посольству России в Праге также пришлось столкнуться с окрашиванием стен, но там был задействован кетчуп. Он должен был символизировать кровь двух погибших во время взрыва в районе Врбетиц в Злинском районе в 2014 году.

Брно, Елена Васильева

Брно. Другие новости 23.04.21

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